Крупную партию филе судака не пропустили через госграницу в Псковской области

18:35, 29 июня 2026, ПАИ

Ветеринарный контроль партии мороженого филе судака провели в автомобильном пункте пропуска Убылинка на госгранице в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию весом 16,9 тонн везли из Республики Казахстан получателю в Дании.

Во время проверки инспектор обнаружил в грузовом отсеке транспортного средства две картонные коробки – в них лежало примерно 12,3 килограмма мороженого филе судака без маркировочных этикеток. На коробках не было данных, которые позволили бы идентифицировать товар: наименования, производителя, страны происхождения, срока годности и другой информации. Кроме того, у перевозчика не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Инспекторы запретили вывозить товар с таможенной территории Евразийского экономического союза и оформили акт о возврате всей партии груза.