79 выпускников СПО в Псковской области получили максимальный балл на демоэкзамене

17:59, 29 июня 2026, ПАИ

79 выпускников в Псковской области получили максимальный балл на демонстрационном экзамене по программам среднего профессионального образования. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования региона.

Наибольшее количество стобалльников – в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса (26 человек), Псковском кооперативном техникуме (12 человек), колледже ПсковГУ (12 человек) и филиале ПсковГУ в Великих Луках (11 человек).

Всего в этом году в государственной итоговой аттестации участвовали 2 266 выпускников по 49 профессиям и специальностям.

На выпускных испытаниях студенты выполняли практические экзаменационные задания, специально разработанные экспертным сообществом. «Задания состоят из нескольких модулей разного уровня сложности, при выполнении которых обучающиеся демонстрируют свои умения и навыки сразу по всему спектру компетенции», – отметили в министерстве.