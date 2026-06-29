Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

79 выпускников СПО в Псковской области получили максимальный балл на демоэкзамене

79 выпускников в Псковской области получили максимальный балл на демонстрационном экзамене по программам среднего профессионального образования. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования региона.

Фото из группы министерства образования региона в соцсети «ВКонтакте»

Наибольшее количество стобалльников – в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса (26 человек), Псковском кооперативном техникуме (12 человек), колледже ПсковГУ (12 человек) и филиале ПсковГУ в Великих Луках (11 человек).

Всего в этом году в государственной итоговой аттестации участвовали 2 266 выпускников по 49 профессиям и специальностям.

На выпускных испытаниях студенты выполняли практические экзаменационные задания, специально разработанные экспертным сообществом. «Задания состоят из нескольких модулей разного уровня сложности, при выполнении которых обучающиеся демонстрируют свои умения и навыки сразу по всему спектру компетенции», – отметили в министерстве.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 июня 2026

Парад детских колясок проведут на «Ромашковом поле» в Бежаницком округе
29 июня 2026

Аграрии Псковского округа заняты заготовкой кормов на предстоящую зиму
29 июня 2026

Третий заезд «Истоки. Школа» проходит в Печорах
29 июня 2026

Крупную партию филе судака не пропустили через госграницу в Псковской области
29 июня 2026

Ещё три современных молодёжных центра откроют в Псковской области
29 июня 2026

79 выпускников СПО в Псковской области получили максимальный балл на демоэкзамене
29 июня 2026

Более 100 школьников из Псковской области стали участниками смены «Содружество орлят России»
29 июня 2026

На Всероссийской ярмарке трудоустройства завод «Титан-Полимер» представил карьерные возможности предприятия

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...