Третий заезд «Истоки. Школа» проходит в Печорах

18:57, 29 июня 2026, ПАИ

В Печорах на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря открылся третий заезд Всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Воспитание». Он принял представителей сферы по работе с детьми и молодёжью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Института изучения семьи, детства и воспитания Министерства просвещения РФ и «Движения первых».

Приветственный адрес от имени Министра просвещения России Сергея Кравцова зачитал министр образования Псковской области Александр Сорокин.

«Символично, что в Год единства народов России проект собирает на древней Псковской земле тех, в чьих руках находится будущее нашей страны: молодых учителей, наставников и студентов педагогических специальностей. На вас лежит ответственность за выполнение высокой миссии по формированию личности, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и сохранению исторической памяти нашего народа. Сегодня система образования ставит перед нами задачу воспитать не только знающих, но и ответственных, духовно богатых граждан. Тема заезда полностью отвечает этим целям. Программа дает комплексное представление о развитии ребёнка и помогает понять, что настоящий гражданин и патриот своей Родины формируется через сочетание глубоких знаний, искреннего эмоционального контакта с учениками и их родителями, а также развитие созидательной воли», – зачитал он.

Главная тема заезда – роль педагога в становлении молодого поколения. Программа построена вокруг концепции «Ум. Сердце. Воля» и предлагает комплексный взгляд на развитие ребёнка. Блок «Ум» посвящен передаче знаний и развитию мышления, «Сердце» – выстраиванию доверительных отношений с ребёнком и его семьей, «Воля» – формированию ответственности, нравственного выбора и готовности к созидательной деятельности.

«Заезд «Воспитание» объединил 135 молодых педагогов, наставников и специалистов по работе с детьми из 50 регионов России. Мы сознательно ушли от формата, где участникам просто рассказывают о современных подходах к воспитанию. Здесь каждый день строится вокруг ситуаций, с которыми сталкивается педагог: сложный разговор с родителями, конфликт в классе, потеря доверия ребёнка. Мы хотим, чтобы участники научились принимать сложные профессиональные решения, сохраняя уважение к личности ребенка и ответственность за его будущее», – рассказала руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Вместе с экспертами Института изучения детства, семьи и воспитания, Российского детско-юношеского центра, Федерального центра «Профилактика», психологами и наставниками участники обсудят сопровождение детей в сложных жизненных ситуациях и современные подходы к воспитательной работе.

«Третий заезд Всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Воспитание» – значимая площадка для диалога, обмена опытом и продвижения традиционных культурных и нравственных ценностей среди молодежи. «Движение первых» вносит вклад в формирование сильного сообщества педагогов и наставников, которые ежедневно работают с молодыми людьми, прививая юному поколению наши традиционные ценности. Во время мероприятия ведущие эксперты поделятся с участниками своими лучшими практиками в области образования и воспитания, а насыщенная практическая часть поможет им закрепить полученные знания и навыки. Важно, что программа состоит из разных форматов, позволяющих рассмотреть действительно актуальные вопросы по взаимодействию с детьми и подростками. Уверена, все прозвучавшие во время заезда идеи помогут педагогам и наставникам выстроить комплексную и эффективную работу в своих регионах», – сказала заместитель председателя правления «Движения первых» Соня Погосян.

Одним из ключевых форматов станет проблемная лаборатория «Трудные ситуации». На основе реальных кейсов молодые специалисты разберут потерю мотивации у ребёнка, поиск индивидуального подхода к детям с разным жизненным опытом и другие сложные ситуации из педагогической практики. Отдельный блок программы посвятят наставничеству: участники обсудят качества современного наставника, способы выстраивания доверительных отношений с детьми, а представители «Движения первых», Союза женщин России и ведущие специалисты в сфере воспитательной работы поделятся успешными практиками.

«Прежде чем воспитывать детей, педагог должен начать с себя. Сегодня наша профессия требует не только знаний, но и умения справляться с современными вызовами, работать в команде и постоянно развиваться. На «Истоки. Школа» мы получаем инструменты для работы с детьми и их родителями, укрепляемся духовно и находим единомышленников. Для меня особенно важно быть участницей заезда «Воспитание», потому что именно педагоги формируют будущее страны. От нас зависит, какими вырастут дети, будут ли они знать историю своей Родины, ценить её традиции и помнить свои истоки», – поделилась эмоциями участница Всероссийского проекта «Истоки. Школа» София Дергач.

Большая часть программы построена в формате практикумов и совместной работы. Молодые педагоги примут участие в сессиях «Зумеры и воспитание. Диалог поколений», «Без ярлыков и оценок. Безоценочная коммуникация педагога», «Как воспитывать любовь к Родине через мягкость, а не принуждение», а также сформируют собственные решения в рамках сессии «Миссия педагога».

Отдельное внимание организаторы уделят эмоциональному благополучию педагогов. В программе – встречи по профилактике профессионального выгорания, вечер арт-терапии «Говорим сердцем» с блогером-миллионником, автором серии популярных скетчей «Дорогу педагогу» Василисой Кедровой, а также открытый микрофон «Педагогические байки» для обмена профессиональным опытом.

«Для меня «Истоки. Школа» – это возможность стать частью профессионального сообщества единомышленников, обменяться опытом с коллегами из разных регионов и перенять лучшие практики. Работая с детьми и молодёжью, я хочу найти новые подходы к изучению культурного наследия и освоить игровые методики, чтобы сделать свою ежедневную работу еще интереснее и эффективнее», – поделилась участница Всероссийского проекта «Истоки. Школа» Дарья Волкова.

Помимо образовательной программы, участников ждет духовно-просветительский блок. Они познакомятся с русской православной традицией, узнают о роли православия в истории, культуре и воспитании народа, посетят экскурсии по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, примут участие в духовных встречах, Таинствах, трудничестве и послушаниях.