Аграрии Псковского округа заняты заготовкой кормов на предстоящую зиму

19:20, 29 июня 2026, ПАИ

Активную заготовку сенажа проводят аграрии Псковского округа, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Так, компания «ПсковАгроИнвест» уже заготовила свыше 4500 тонн сенажа, к этой цифре приближаются и в ЗАО «Агрофирма «Победа», СХПК «Ершовский» заготовил свыше 1500 тонн сенажа.

Специалисты ОПХ «Родина» заготовили свыше 3300 тонн силосной массы, СПК (колхоз) «Передовик» – свыше 1200 тонн. Аналогичную работу ведут и другие сельхозпредприятия округа, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

«Впереди у аграриев заготовка сена. Для этого вида корма в настоящее время наблюдаются непростые погодные условия. Однако труженики села с оптимизмом смотрят в будущее. Желаем нашим аграриям успешного кормозаготовительного сезона!» – отметила Наталья Фёдорова.