Парад детских колясок проведут на «Ромашковом поле» в Бежаницком округе

19:34, 29 июня 2026, ПАИ

Парад колясок пройдёт в парке историко-культурного центра Философовых в рамках фестиваля «Ромашковое поле», который состоится в Бежаницком районе 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Бежаницкого муниципального округа.

Участникам предлагается оформить детскую коляску в виде космического корабля, королевской кареты или пиратского фрегата и представить свою работу на дефиле.

Мероприятие ориентировано на семейное участие и призвано поддержать творческую инициативу горожан. Победителей в специальных номинациях наградят памятными призами.

Программу празднования фестиваля «Ромашковое поле» можно посмотреть здесь.