Псковские спасатели выступили в финале всероссийских соревнований аварийно-спасательных работ и ликвидации ДТП

22:23, 29 июня 2026, ПАИ

Псковские спасатели впервые приняли участие в финальном этапе всероссийских соревнований аварийно-спасательных работ и ликвидации ДТП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Пермском крае, на финальном этапе всероссийских соревнований среди подразделений МЧС России, собрали 12 сильнейших команд, прошедших строгий отбор из 89 субъектов России. Участники состязались в навыках аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, выполняя задания в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Команда Главного управления МЧС России по Псковской области заняла шестое место среди лучших команд страны.

Команду Главного управления МЧС России по Псковской области представляли огнеборцы из Великих Лук: Дмитрий Орлов, Дмитрий Белоусов и Руслан Холомеев.

Торжественная церемония награждения собрала участников, гостей и организаторов. В завершении выступили первый заместитель начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров, исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов и заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин. Они поблагодарили участников за профессионализм, волю к победе и слаженную работу.