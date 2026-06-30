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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от энтеровирусов и куда не стоит ездить

Ситуация с энтеровирусными инфекциями в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость держится на уровне среднемноголетних значений, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты обратили внимание, что при этом в некоторых странах эти инфекции широко распространены. Особую настороженность, по данным Роспотребнадзора, следует проявить при посещении Таиланда, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Египта, Турции, Аргентины, Бразилии, Мексики, Кении, Марокко, Италии, Греции и Испании. В этих странах возбудитель циркулирует круглогодично, а в периоды эпидемических подъёмов вероятность заражения существенно возрастает.

«ЭВИ являются крайне распространёнными и сопровождаются такими симптомами, как лихорадка, боль в горле, головная и мышечная боль, тошнота, рвота, а в ряде случаев и появление сыпи», – пояснили эксперты.

Источником инфекции выступает больной человек или носитель возбудителя. Вирус передаётся водным путём (через сырую воду и лёд), контактно-бытовым, воздушно-капельным и пищевым способом – через недостаточно обработанные овощи, фрукты и зелень.

Ввиду отсутствия вакцины против энтеровирусной инфекции в ведомстве подчёркивают важность неспецифических методов профилактики. Гражданам рекомендуют тщательно мыть руки с мылом после улицы, туалета и перед едой, не прикасаться к лицу грязными руками, употреблять только бутилированную или кипячёную воду, строго соблюдать температурные условия хранения продуктов и тщательно мыть плодоовощную продукцию, избегать контактов с людьми, имеющими признаки болезни, и выбирать для купания только проверенные водоёмы и бассейны.

При возникновении первых симптомов – повышенной температуры, кашля – необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о факте поездки.

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