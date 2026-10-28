Новый автобусный маршрут запускают в Пскове

12:21, 28 октября 2026, ПАИ

Новый автобусный маршрут № 52 «Вокзал – Улица Крестки» перевозчика ООО «АвтэксБус» начинает курсировать в Пскове с 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Остановочные пункты в прямом направлении: «Вокзал», «Онкодиспансер», «Завод «Авар», «Школа № 11», «Площадь Победы», «Дамба», «Храм Александра Невского», «Областная больница», «Никольский храм», «Улица Народная», «Маяк», «Улица Юбилейная», «Улица Западная», «Телецентр», «Рижский микрорайон», «Улица Рокоссовского», «Улица Печорская», «Торговый дом», «Улица Владимирская».



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Остановочные пункты в обратном направлении: «Восточный проезд», «Улица Коммунальная», «Библиотека имени Игоря Григорьева», «Улица Юбилейная», «Универмаг», «Маяк», «Никольский храм», «Областная больница», «Храм Александра Невского», «Дамба», «Площадь Победы», «Школа № 11», «Завод «Авар», «Онкодиспансер», «Вокзал».