Новый автобусный маршрут запускают в Пскове
Новый автобусный маршрут № 52 «Вокзал – Улица Крестки» перевозчика ООО «АвтэксБус» начинает курсировать в Пскове с 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
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Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
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Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
Остановочные пункты в прямом направлении: «Вокзал», «Онкодиспансер», «Завод «Авар», «Школа № 11», «Площадь Победы», «Дамба», «Храм Александра Невского», «Областная больница», «Никольский храм», «Улица Народная», «Маяк», «Улица Юбилейная», «Улица Западная», «Телецентр», «Рижский микрорайон», «Улица Рокоссовского», «Улица Печорская», «Торговый дом», «Улица Владимирская».
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Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
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Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
Остановочные пункты в обратном направлении: «Восточный проезд», «Улица Коммунальная», «Библиотека имени Игоря Григорьева», «Улица Юбилейная», «Универмаг», «Маяк», «Никольский храм», «Областная больница», «Храм Александра Невского», «Дамба», «Площадь Победы», «Школа № 11», «Завод «Авар», «Онкодиспансер», «Вокзал».
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