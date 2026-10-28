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Общество

Родственников советского разведчика разыскивают в Псковской области

Поисковый отряд «Забытый батальон» разыскивает родственников себежанина Станислава Донга (Данго) в Псковской области, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: карельский поисковый отряд «Хранители»

Станислав Эдуардович Донга (Данго) родился в 1916 году в деревне Глазково Себежского уезда. На фронт солдат пошёл из Ленинграда, поэтому возможно, что он переехал туда незадолго до войны, отмечают поисковики.

Станислав Эдуардович погиб в бою в районе реки Сяндебки 10 августа 1941 года при проведении разведки. По документам значится погибшим в 1944 году и похороненным на мемориале «Алёша» в деревне Сяндеба. Однако первичное донесение о потерях однозначно указывает на его гибель именно 10 августа 1941 года.

При этом похоронен он не был, а лежал на краю болота у речки Сяндебки. Подняли его именно поисковики и опознали по медальону. Останки бойца были похоронены только в 2025 году на том же мемориале «Алёша» в деревне Сяндеба, рассказали в поисковом отряде.

У Станислава была сестра Донга Мария Эдуардовна, 1920 года рождения, партизанка, погибла в 1943 году и похоронена в Себеже.

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