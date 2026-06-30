Молодёжный поисковый отряд «Журавли» в Дедовичском районе объявил набор добровольцев
Очередной набор бойцов объявил молодёжный поисковый отряд «Журавли» Дедовичского района. Информация опубликована в официальном сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».
К претендентам предъявляются следующие требования: возраст старше 10 лет, дисциплинированность и ответственность, активность и креативность, желание изучать историю Великой Отечественной войны и своей малой родины, стремление развивать навыки туризма и поискового дела.
«Друзья! Если вы обладаете всеми этими качествами и хотите стать частью большой поисковой семьи России – вступайте в наши ряды!» – призвали юных жителей округа.
Заявки принимают до 20 августа по телефону 8-911-372-85-62 (командир отряда Юлия Тимонен), в личных сообщениях командиру в соцсети «ВКонтакте», а также через сообщения сообщества дедовичского отряда МПО «Журавли» в этой же социальной сети.
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