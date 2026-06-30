Какие школы Псковского района обновят к началу учебного года, рассказала Наталья Фёдорова

11:00, 30 июня 2026, ПАИ

В каких школах Псковского района проведут капитальные ремонты, рассказала глава округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В этом сезоне на обновления учреждений из муниципального бюджета выделено более 57 млн рублей.

В частности, сейчас подрядчики ремонтируют кровли в детском саду «Берёзка» в Серёдке и в детском саду «Золотой петушок» Тямшанской гимназии. В Писковской школе идёт замена покрытия пола, а в детском саду «Огонёк» Стремуткинской школы – ремонт системы водоснабжения.

«Большое внимание уделяем антитеррористической защищённости и безопасности. Так, в Моглинской школе заменены двери, в нескольких учебных учреждениях будут отремонтированы пути эвакуации, установлены домофоны, с пришкольных территорий убраны аварийные деревья. В Москвинской школе проведён ремонт системы отопления. Из года в год продолжаем поэтапные обновления туалетных комнат в нескольких учреждениях за сезон», – рассказала Наталья Фёдорова, подчеркнув, что подготовительные мероприятия проводятся во всех школах и дошкольных учреждениях.

Также во время рабочих поездок глава округа ознакомилась с ходом подготовки Моглинской и Родинской школ. Здесь, помимо классических косметических ремонтов в кабинетах и рекреациях, обновления затронут спортивные залы, пищеблоки, пути эвакуации, столовые.

Наталья Фёдорова напомнила руководителям, что необходим постоянный контроль за подрядчиками и качеством производимых ими работ. «В случае если ситуация потребует вмешательства администрации округа, мы должны своевременно об этом знать, чтобы вовремя исправить ситуацию. В День знаний дети должны вернуться в подготовленные садики и школы», – заключила она.