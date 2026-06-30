Два фестиваля пройдут в Бежаницком районе в июле

10:28, 30 июня 2026, ПАИ

Два фестиваля, рассчитанных на семейную аудиторию, пройдут в ближайшие выходные в Бежаницком районе. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Сельская новь».

Первый праздник – «Ромашковое поле» – запланирован на 5 июля. Он посвящён семейным ценностям и доброте, его программа ориентирована на совместный досуг родителей, бабушек, дедушек и детей. Организаторы обещают тёплую и светлую атмосферу.

12 июля пройдут фестиваль русских традиций «Ашевский веник» и Петровская ярмарка. Гостей ожидают народные гулянья, выставка ремесленных изделий, разнообразные угощения и специальные мастер-классы по банному делу. Также будет возможность приобрести ашевский веник.