Два фестиваля пройдут в Бежаницком районе в июле
Два фестиваля, рассчитанных на семейную аудиторию, пройдут в ближайшие выходные в Бежаницком районе. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Сельская новь».
Первый праздник – «Ромашковое поле» – запланирован на 5 июля. Он посвящён семейным ценностям и доброте, его программа ориентирована на совместный досуг родителей, бабушек, дедушек и детей. Организаторы обещают тёплую и светлую атмосферу.
12 июля пройдут фестиваль русских традиций «Ашевский веник» и Петровская ярмарка. Гостей ожидают народные гулянья, выставка ремесленных изделий, разнообразные угощения и специальные мастер-классы по банному делу. Также будет возможность приобрести ашевский веник.
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