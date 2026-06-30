Утратившего связь с родственниками мужчину разыскивают в Великих Луках

10:23, 30 июня 2026, ПАИ

51-летнего Павла Кандыбовича, с которым родственники утратили связь, разыскивают в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина не выходил на связь с родственниками с октября 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Павла Кандыбовича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.