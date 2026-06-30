Псковичей предупреждают о возможном отключении воды в некоторых домах на улице Советской
Временное приостановление водоснабжения возможно для жителей некоторых домов на улице Советской в Пскове, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Причиной названо проведение ремонтных работ. Под ограничение могут попасть дома № 21, 21а, 23, 23а, 25, 42 и 42а на улице Советской.
В организации подчеркнули, что отключение носит временный характер.
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