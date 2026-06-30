Псковичей предупреждают о возможном отключении воды в некоторых домах на улице Советской

10:11, 30 июня 2026, ПАИ

Временное приостановление водоснабжения возможно для жителей некоторых домов на улице Советской в Пскове, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Причиной названо проведение ремонтных работ. Под ограничение могут попасть дома № 21, 21а, 23, 23а, 25, 42 и 42а на улице Советской.

В организации подчеркнули, что отключение носит временный характер.