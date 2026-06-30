Солнечный и тёплый день ожидает псковичей 1 июля

11:26, 30 июня 2026, ПАИ

1 июля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду. Направления ветра будут меняться в течение дня. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днем +24...+29 градусов.

Атмосферное давление низкое.