Солнечный и тёплый день ожидает псковичей 1 июля
1 июля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду. Направления ветра будут меняться в течение дня. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днем +24...+29 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Оборудование в 68 тысячах квартир и домов проверили газовики в Псковской области с начала года
27 млн рублей выделили на переоснащение Противопожарного лесного центра Псковской области