Две тысячи псковичей пройдут тренинги по оказанию первой медицинской помощи

11:42, 30 июня 2026, ПАИ

В Пскове состоялось заседание президиума регионального отделения Российского Красного Креста, в работе которого принял участие вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, член президиума Игорь Дитрих. Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение старта в регионе проекта «Первая помощь: знай и действуй», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Проект направлен на формирование у жителей региона практических навыков оказания первой помощи и повышение уровня безопасности в общественных местах, на предприятиях и в учреждениях. На его реализацию организаторы получили 8 млн рублей от Фонда президентских грантов. На эти средства планируется провести 200 тренингов для 2 тысяч человек, рассказала председатель регионального отделения РКК Валерия Мишакова.

Программа предусматривает проведение выездных восьмичасовых курсов для педагогов, сотрудников организаций и госучреждений по всей области. На базе регионального отделения РКК уже сформирован пул из четырёх квалифицированных инструкторов, подготовлен учебный комплекс и необходимое оборудование. Итогом обучения станет чемпионат среди команд-участников.

Члены президиума отметили высокую социальную значимость проекта, его методическую проработку и достаточную ресурсную базу: ранее подобные тренинги региональное отделение Красного Креста проводило за счёт областной субсидии. В течение двух лет состоялось около 60 тренингов и порядка 1000 мастер-классов. Один из них прошёл в Законодательном Собрании Псковской области. Депутаты и сотрудники аппарата осваивали основы сердечно-лёгочной реанимации, учились действовать при непроходимости дыхательных путей, кровотечениях и других экстренных ситуациях.

«Неотложная помощь может понадобиться в любой момент. Но, к сожалению, в экстренных ситуациях люди часто действуют неправильно. Такие тренинги дают уникальную возможность отработать навыки на манекенах и узнать, как действовать, например, если человек захлебнулся или подавился. Чем больше жителей области будут владеть этими методами, тем эффективнее будет взаимопомощь и тем меньше станет трагических потерь до приезда бригады скорой помощи», – подчеркнул Игорь Дитрих.