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Общество

Перерывы в радиовещании возможны в Пскове с 6 по 24 июля

Работы по капитальному ремонту антенно-мачтового сооружения будут проводить на радиотелевизионной станции (РТС) «Псков» с 6 по 24 июля, в связи с чем в этот период возможны перерывы в теле- и радиовещании. Об этом ПАИ сообщил директор Псковского ОРТПЦ Александр Лаптиев.

Фото: ПАИ

Работы будут проводить в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Общее время остановки технических средств может составить до 117 часов, однако, как пояснил Александр Лаптиев, это максимальный показатель с запасом на погодные условия. «На самом деле отключений может быть меньше. Это максимальное время, которое мы заложили с запасом, прежде всего на случай дождя. Если позволит погода и рабочие справятся быстрее, мы включим передатчики раньше», – отметил он в беседе с корреспондентом ПАИ.

При этом если в дождливую или ветреную погоду работы проводиться не будут, то и вещание будет осуществляться в обычном режиме.

По словам руководителя ОРТПЦ, продолжительность отключений будет зависеть не только от погоды, но и от того, на какой высоте работают маляры. «Антенны у нас расположены не по всей мачте. Если бригада работает ниже или выше – в этот момент можно не отключать передатчики», – объяснил Александр Лаптиев.

Отключения необходимы для безопасности специалистов, работающих на высоте. «Необходимо уменьшить влияние на людей, которые там будут находиться. Излучение передатчиков вредно для здоровья, поэтому на время работы мы вынуждены их отключать. <...> Без этого, к сожалению, мачту не покрасить. Она у нас давно не обновлялась, такая процедура проводится редко», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Александр Лаптиев также предупредил местных жителей о возможных неудобствах. «В радиусе примерно 500 метров от мачты возможно разлетание мелких капель краски. Мы уже предупредили соседний гаражный кооператив, но хотим, чтобы и все псковичи знали: во время покраски лучше не находиться рядом с телебашней и не оставлять там машины», – добавил он.

Подрядчиком выступает организация из Самарской области, бригада которой прибудет в Псков на этой неделе.

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