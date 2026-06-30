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Общество

До конца лета Латвия развернёт «антидроновую стену» на границе с Псковской областью

До конца лета Латвия развернёт «антидроновую стену» на границе с Псковской областью, сообщает программа LSM со ссылкой на премьер-министра страны Андриса Кулбергса.

Фото: ПАИ

«Есть четкое обещание — в июле и августе у нас будет обеспечено антидроновое решение на всем протяжении как российской, так и белорусской границы. Что это значит? Нам не придется каждый раз поднимать авиацию в воздух, если вдруг возникнет угроза от дронов», — заявил Андрис Кулбергс.

Ранее сообщалось, что Эстония вырыла 10 километров противотанковых рвов у границы с Псковской областью.

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