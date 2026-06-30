В MAX появилась возможность проводить прямые эфиры через «VK Видео»

13:15, 30 июня 2026, ПАИ

Прямые эфиры теперь можно проводить в MAX – с помощью интеграции с платформой «VK Видео» и специального бота «Трансляции в MAX». Об этом сообщили в официальном канале MAX для авторов.

Во время проведения прямого эфира подписчики увидят на канале плашку «Идёт трансляция» и смогут присоединиться к просмотру прямо в MAX. Для запуска трансляции необходимо сначала запустить или запланировать эфир в «VK Видео» от имени сообщества и скопировать ссылку через функцию «Поделиться».

Затем открыть бот «Трансляции в MAX», нажать «Начать» – «Запустить трансляцию», добавить бот в подписчики своего канала и назначить его администратором. После этого остаётся нажать «Проверить каналы» и следовать инструкциям бота.

Пост с трансляцией можно опубликовать сразу или запланировать на выбранное время. Проверить запланированные публикации или отменить их также можно через бот «Трансляции в MAX».