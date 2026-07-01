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Общество

Как уберечь ребёнка от теплового удара, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

В июле риск перегрева у детей значительно возрастает. Почему малыши переносят жару тяжелее взрослых, в какое время безопаснее гулять, сколько воды нужно пить и какие признаки могут говорить о тепловом ударе. Об этом пойдёт речь в новом выпуске проекта «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Врач расскажет, как правильно оказать первую помощь при перегреве и почему ни в коем случае нельзя оставлять ребёнка одного в автомобиле даже на несколько минут.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.

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