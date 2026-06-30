Детские и спортивные комплексы, новые тротуары и скамейки: Корытовский парк благоустроят в Пскове
В Корытовском лесопарке в Пскове началось масштабное благоустройство. Работы стартовали на этой неделе, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.
Территория стала победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» в прошлом году.
В рамках проекта в лесопарке появятся две детские площадки – их оборудуют с учётом возраста посетителей, а также предусмотрят элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, установят спортивное оборудование, обустроят пешеходные дорожки и парковку, проведут освещение и систему видеонаблюдения, выполнят озеленение.
По словам Бориса Елкина, для удобства горожан разместят автономный туалетный модуль с отдельными помещениями для людей с инвалидностью, а также для матерей с детьми. Дополнительно в лесопарке оборудуют площадку для выгула собак с вышками для дрессировки и площадки для нестационарных торговых объектов.
Детские и спортивные комплексы, новые тротуары и скамейки: Корытовский парк благоустроят в Пскове
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