Детские и спортивные комплексы, новые тротуары и скамейки: Корытовский парк благоустроят в Пскове

21:40, 30 июня 2026, ПАИ

В Корытовском лесопарке в Пскове началось масштабное благоустройство. Работы стартовали на этой неделе, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Территория стала победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» в прошлом году.

В рамках проекта в лесопарке появятся две детские площадки – их оборудуют с учётом возраста посетителей, а также предусмотрят элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, установят спортивное оборудование, обустроят пешеходные дорожки и парковку, проведут освещение и систему видеонаблюдения, выполнят озеленение.

По словам Бориса Елкина, для удобства горожан разместят автономный туалетный модуль с отдельными помещениями для людей с инвалидностью, а также для матерей с детьми. Дополнительно в лесопарке оборудуют площадку для выгула собак с вышками для дрессировки и площадки для нестационарных торговых объектов.