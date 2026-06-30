Себежанину вынесли приговор по делу об убийстве
Прокуратура Себежского района поддержала обвинение по уголовному делу 58-летнего местного жителя, признанного виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Согласно материалам суда, 6 марта 2022 года между мужчиной и его 44-летним знакомым возник конфликт во время совместного распития алкоголя в квартире дома в Себеже. Мужчина ударил жертву ножом не менее четырех раз, в том числе в живот и грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в Пыталовском районе обвиняемый в покушении на убийство бывшей жены предстанет перед судом.
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