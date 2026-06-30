«Электронный звонарь» начали монтировать в колокольне Стефановской церкви Мирожского монастыря

23:20, 30 июня 2026, ПАИ

В колокольне Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове начали монтировать «электронный звонарь», сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Специалисты закрепляют систему, калибруют приводы, синхронизируют громкость и ритм колоколов – и при этом сохраняют возможность ручного звона.

«Электронный звонарь» – это современная автоматизированная система управления колоколами, воспроизводит канонические и традиционные звоны, не заменяет человека, а становится его помощником. Управление производится либо с дистанционного пульта, или непосредственно с главного блока», – пояснили специалисты.

В январе 2026 года на отреставрированной колокольне установили одиннадцать именных колоколов. На каждом — имя человека, который участвовал в возрождении Стефановской церкви. Колокола изготовили в Ярославской области по старинной, дореволюционной технологии.

Сейчас впервые проводят масштабную реставрацию церкви. Специалисты уже выполнили большую часть самых сложных работ: укрепили стены и фундаменты, воссоздали декор фасадов, заменили кровлю, отреставрировали оконные и дверные проёмы. Завершить работы планируют в 2026 году.