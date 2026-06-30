Великолукской пенсионерке помогли вернуть деньги, похищенные мошенниками

23:55, 30 июня 2026, ПАИ

В Локнянском районе суд взыскал более 300 тысяч рублей с курьера, причастного к обману 93‑летней пенсионерки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным прокуратуры Локнянского района, в апреле 2024 года пожилая жительница посёлка Локня попалась на уловку телефонных мошенников. Ей позвонили и сообщили, что её внучка якобы попала в ДТП. Испугавшись за родственницу, женщина отдала деньги курьеру — им оказался несовершеннолетний житель Великих Лук. Полученные средства юноша перевёл на счета третьих лиц.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать 300 тысяч рублей с курьера и его родителей. Суд полностью удовлетворил иск. Сейчас прокуратура района контролирует исполнение решения.

В ведомстве напоминают: если вам звонят незнакомцы и рассказывают о ЧП с близкими – сразу прекращайте разговор и сами свяжитесь с родными. Не передавайте деньги посторонним, а о подозрительных звонках сообщайте в полицию.