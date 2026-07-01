Сирены будут звучать сегодня в Псковской области

07:55, 01 июля 2026, ПАИ

Региональную систему оповещения населения проверят в Псковской области сегодня, 1 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

С 08:00 до 08:10 на территории региона будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». Затем будет передано сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения населения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках. «Прошу соблюдать спокойствие», – добавил глава региона.