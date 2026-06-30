Михаил Ведерников выступил на общем заседании Российского исторического общества

23:41, 30 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области, председатель Совета отделения Российского исторического общества в регионе Михаил Ведерников выступил с докладом на общем заседании Российского исторического общества. В своём выступлении он рассказал о подходах Псковской области к работе с молодёжью – о форматах, технологиях и принципах, которые помогают передавать исторические и культурные ценности новым поколениям. Видео выступления опубликовано в канале главы региона в мессенджере MAX.

«Единство народов России формируется общей историей и укрепляется тем, как оно присутствует в современной жизни страны: в образовании, культуре, городском пространстве, общественных проектах и информационном поле. Из этого складывается среда, в которой многонациональный состав России воспринимается как естественная основа мировоззрения каждого человека. И от того, какой её увидит молодёжь, во многом зависит, каким будет наше общество через 10, 20 и 30 лет. Поэтому в Псковской области мы стараемся делать так, чтобы общая история, православная культура, традиции народов России всегда были частью повседневной жизни», – начал Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание на то, что ключевые исторические символы отражают вклад всех народов страны. В качестве примера он привёл посёлок Идрица, чьё название увековечено на Знамени Победы. По словам Михаила Ведерникова, народный мемориал, созданный усилиями людей разных возрастов, статусов и национальностей, несёт важную идею: Знамя – это собирательный образ, который объединяет подвиг всех героев Великой Отечественной войны.

Глава региона подчеркнул, что единство проявляется и в традициях: пятый год подряд в Пскове в регионе проходит Всероссийский хоровой фестиваль имени Глинки – возрождённый праздник 1911 года собирает коллективы со всей страны, создавая единое культурное пространство.

Речь шла еще и о созданном с помощью нейросетей мультимедийном спектакле «Сказки народов России», который увидели на стенах Псковского Кремля почти 10 тысяч человек. «Важное значение имеет просветительский контент в соцсетях, и интерес к рубрикам #РодинаЗнамениПобеды, #РусскойСлавыЗемля, причём не только в нашем регионе – хорошее тому подтверждение», – добавил он.

В завершение Михаил Ведерников сообщил, что в октябре в Печорах состоится IV Форум региональных отделений Российского исторического общества. Параллельно с ним пройдёт фестиваль монастырской кухни.