Арбуз с солью, кофе с лимоном и другие мифы: врач объяснила, какие летние лайфхаки опасны

15:01, 30 июня 2026, ПАИ

В интернете регулярно появляются советы, которые обещают укрепить здоровье с помощью привычных продуктов. Однако многие из них не только бесполезны, но и могут оказаться опасными. Какие популярные пищевые мифы соответствуют действительности, а какие лучше не проверять на себе, рассказала tmn.aif.ru врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Инна Вальц.

По словам специалиста, распространенное мнение о том, что арбуз с солью помогает избежать отёков и вздутия, имеет лишь частичное объяснение. Арбуз почти полностью состоит из воды и богат калием, а соль действительно способствует удержанию жидкости в сосудистом русле. Но такой эффект возможен только у полностью здоровых людей. При гипертонии или заболеваниях почек дополнительная соль может ухудшить состояние. Кроме того, из-за высокого содержания фруктозы арбуз способен усилить вздутие у людей с нарушениями пищеварения или заболеваниями печени.

Ещё один популярный совет – добавлять лимон в горячий кофе для укрепления иммунитета. Врач отмечает, что и кофе, и лимон богаты антиоксидантами, однако витамин С разрушается при температуре выше 60 градусов. Поэтому горячий напиток лишает лимон его главной пользы. Более того, сочетание кофе и лимона может негативно сказаться на зубной эмали и стимулировать отток желчи, что опасно при желчнокаменной болезни.

Смесь мёда и корицы действительно может быть полезна для кишечника, но лишь при соблюдении определённых условий. По словам Инны Вальц, цейлонская корица обладает противовоспалительными свойствами, а мёд действует как природный пребиотик и антисептик. Однако людям с гастритом и повышенной кислотностью корица способна раздражать слизистую, а при сахарном диабете мёд остаётся источником сахара. Поэтому такую смесь можно использовать лишь как дополнение к рациону, но не как лечебное средство.

Не совсем верным оказался и миф о том, что бананы очищают печень. В них действительно содержатся витамин B6 и пектины, участвующие в процессах детоксикации организма. Однако спелые жёлтые бананы содержат много сахаров, которые увеличивают нагрузку на печень и могут способствовать развитию жирового гепатоза. Для поддержки здоровья печени врач рекомендует выбирать недозрелые зеленые бананы с высоким содержанием резистентного крахмала.

Подтверждение получила лишь польза помидоров для кожи. В томатах содержится ликопин – антиоксидант, защищающий клетки от воздействия ультрафиолета. Однако есть важное условие: ликопин хорошо усваивается только после термической обработки и в сочетании с жирами. Поэтому максимальную пользу для кожи принесут не свежие помидоры, а, например, томатная паста или запечённые томаты с оливковым маслом.