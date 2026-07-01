«Псковский выпускной – 2026» пройдёт сегодня в Зелёном театре Пскова

08:49, 01 июля 2026, ПАИ

«Псковский выпускной – 2026» пройдёт сегодня, 1 июля, в Зелёном театре в Пскове, сообщал ранее в своём канале на платформе MAX губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В программе – официальная часть с вручением благодарственных писем правительства области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, а также музыкальные выступления. В этом году в регионе оканчивают школу 2 607 ребят.

«Уверен, что для наших выпускников этот день станет ярким и запоминающимся событием», – подчеркнул ранее губернатор.