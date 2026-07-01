Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Псковский выпускной – 2026» пройдёт сегодня в Зелёном театре Пскова

«Псковский выпускной – 2026» пройдёт сегодня, 1 июля, в Зелёном театре в Пскове, сообщал ранее в своём канале на платформе MAX губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Андрей Кокшаров. Фотография носит иллюстративный характер

В программе – официальная часть с вручением благодарственных писем правительства области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, а также музыкальные выступления. В этом году в регионе оканчивают школу 2 607 ребят.

«Уверен, что для наших выпускников этот день станет ярким и запоминающимся событием», – подчеркнул ранее губернатор.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






01 июля 2026

Часть домов на улице Юбилейной в Пскове временно останутся без воды
01 июля 2026

Россия закрыла часть погранпереходов на госгранице в Псковской области
01 июля 2026

Сезон серебристых облаков начался в небе над Псковской областью
01 июля 2026

Российские учёные создали метод ранней диагностики болезней кожи с помощью света
01 июля 2026

Глобальное потепление уже необратимо: Росгидромет назвал главную причину климатических изменений
01 июля 2026

Как безопасно гулять с ребёнком в жару: врач перечислил правила
01 июля 2026

«Псковский выпускной – 2026» пройдёт сегодня в Зелёном театре Пскова
01 июля 2026

Абитуриенты подали почти миллион заявлений в вузы через «Госуслуги»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...