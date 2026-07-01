Абитуриенты подали почти миллион заявлений в вузы через «Госуслуги»

08:35, 01 июля 2026, ПАИ

Абитуриенты создали или отредактировали на «Госуслугах» уже свыше 900 тысяч заявлений на поступление в вузы. Это на 37 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщило Минцифры России в своём канале на платформе MAX.

С 2020 года в стране работает сервис «Поступление в вуз онлайн», который сегодня позволяет подать заявление в более чем 1,8 тысячи вузов и научных организаций.

В 3 раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза» – ежедневно к нему обращаются до 250 тысяч раз, суммарно за всё время им воспользовалось более 4,7 млн пользователей. Чаще всего заявления подают на программы бакалавриата и специалитета (86 %), в магистратуру – 12 %, в аспирантуру – 2 %.

В число регионов, куда абитуриенты подают заявления чаще всего, вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан и Новосибирская область. При поступлении на бакалавриат, базовое высшее и специалитет можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом из них. Для магистратуры, специализированного высшего и аспирантуры ограничений по количеству вузов нет. Сервис также позволяет отслеживать и редактировать заявления, поданные офлайн.