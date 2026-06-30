Псковичи стали лучшими на Кубке России по ралли «Белые ночи»

21:28, 30 июня 2026, ПАИ

Подведены итоги девятого этапа Кубка России по ралли «Белые ночи». Соревнования проходили в Карелии с 26 по 28 июня. Среди победителей – псковские гонщики, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.

Экипаж Александра Становова (Санкт‑Петербург) и Маргариты Гребенкиной (Псков) на автомобиле ВАЗ‑21130 завоевал первое место в зачёте 1600Н. Ещё одну победа за экипажем Андрея Утцова (Псковский район) и Руслана Кациева (Ленинградская область) – они стали лучшими в зачёте 1400Н.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 70 экипажей. Общая дистанция гонки (86 километров) была поделена на восемь спецучастков.