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Общество

Минпромторг прокомментировал ситуацию с наличием топлива у ритейлеров

Минпромторг РФ контролирует ситуацию с обеспечением топливом ритейлеров и не фиксирует системных проблем с его наличием, заявили в ведомстве.

Фото: ПАИ

«Минпромторг держит ситуацию с топливом для ритейлеров под контролем. На данный момент нет системных жалоб на нехватку топлива, необходимого для доставки товаров в магазины», – цитирует ТАСС представителей ведомства.

Одной из главных задач Минпромторга является обеспечение доступности продуктов для населения.

«Если возникнут проблемы с поставками топлива для транспортных средств ритейлеров, будут предприняты все необходимые шаги. Ведомство постоянно взаимодействует с представителями отрасли», – подчеркнули в Минпромторге.

В России введены меры для поддержания стабильности на топливном рынке. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для всех и непроизводителей соответственно. Внесены изменения в биржевые торги, чтобы сдержать рост цен и перераспределить объемы топлива. Нефтяные компании увеличили объемы производства и поставок. В конце июня Госдума приняла закон, предусматривающий налоговые льготы для импорта топлива из стран ЕАЭС и стимулирования его производства в России.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о стабилизации рынка топлива в России.

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