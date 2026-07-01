Ночная вспышка на Солнце станет причиной сильной магнитной бури вечером 2 июля

10:25, 01 июля 2026, ПАИ

Ночная вспышка на Солнце станет причиной сильной магнитной бури вечером 2 июля. Вспышка относится к высшей категории, но является умеренной по силе. Измеренный балл X1.1 всего на 10 % превышает нижнюю границу класса, при том что весь диапазон данной категории составляет X1–X10, а в XXI веке регистрировались в том числе вспышки категории X20, сообщает официальный телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Несмотря на умеренную силу взрыва, при нынешнем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнце – Земля удар всё равно будет довольно ощутимым. Бурь и радиационных штормов высшего уровня не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные) неизбежны.

Моделирование показывает, что фронт от вспышечного взрыва придёт к планете уже 2 июля в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени. Произошедшая буря ожидается самой сильной с марта.