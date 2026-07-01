Производство воды в Псковской области выросло на 2,3%

11:46, 01 июля 2026, ПАИ

20,7 миллиона литров минеральной и питьевой воды произвели в Псковской области с января по май 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Это на 2,3 % больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В отчёте уточняется, что речь идёт о воде, не содержащей сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ.