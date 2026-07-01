Производство воды в Псковской области выросло на 2,3%
20,7 миллиона литров минеральной и питьевой воды произвели в Псковской области с января по май 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Это на 2,3 % больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В отчёте уточняется, что речь идёт о воде, не содержащей сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ.
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