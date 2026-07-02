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«Наше. Псковское»: радиомарафон по итогам деловой миссии в Минске пройдёт на «Серебряном дожде»

Тематический онлайн-марафон «Наше. Псковское» пройдёт на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 2 июля. В прямом эфире участники региональной делегации поделятся впечатлениями о работе на выставке-ярмарке в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России, которая прошла в Минске с 25 по 27 июня.

Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области

На выставочной площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO Псковская область представила десятки предприятий – от сыроварен и кондитерских производств до швейных фабрик и туристических организаций. В состав делегации вошли производители, чья продукция вызвала устойчивый потребительский интерес у минчан.

Высокий статус события подтвердил визит на псковский стенд председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, председателя Совета Республики Беларусь Натальи Кочановой, а также заместителя министра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова и председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Гости высоко оценили качество и разнообразие представленной продукции, а Валентина Матвиенко лично продегустировала себежский пряник с сыром брюност – совместный продукт псковских кондитеров и сыроварни из Пушкинских Гор.

В ходе марафона, который стартует в эфире «Серебряного дождя», каждый из полутора десятков участников делегации выступит с персональным включением. Предприниматели расскажут о впечатлениях от выставки, потребительском отклике и динамике спроса на белорусском рынке. Отдельное внимание будет уделено региональным точкам сбыта и ценовой доступности продукции для жителей Псковской области.

Для тех, кто не сможет подключиться в 14.00 на частоту 88,3 FM, будет доступна онлайн-версия марафона в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, марафон будет транслироваться в эфире телеканала «Первый Псковский» на следующий день – в пятницу, 3 июля, в 14.00 на 21-й кнопке.

Организаторами первого столь масштабного бизнес-марафона на радио стали Фонд инвестиционного развития Псковской области, радиостанция «Серебряный дождь», Псковское агентство информации и телеканал «Первый Псковский».

Напомним, ключевой темой XIII Форума регионов Беларуси и России стало экономическое взаимодействие как основа устойчивого развития Союзного государства. Выставка-ярмарка работала для официальных делегаций и широкой публики, для которой в последний день были организованы дегустации и интерактивные презентации.

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