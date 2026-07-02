Выплата по ОСАГО должна вырасти на 10% с 11 июля

12:46, 02 июля 2026, ПАИ

С 11 июля в России начнёт действовать обновлённый механизм формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов – они служат базой для расчёта страховых выплат по ОСАГО, сообщается на официальном сайте регулятора.

В соответствии с указанием Банка России Российский союз автостраховщиков должен в трёхмесячный срок утвердить новые редакции справочников.

Одно из ключевых изменений касается подхода к оценке стоимости запчастей: из расчёта будут исключены цены аналогов, если их стоимость на 70 % и более ниже цены оригинальной детали. Также при определении средней стоимости расходных материалов не будут учитываться скидки – это позволит сформировать более объективную ценовую базу.

Существенно скорректирован и порядок учёта деталей одноразового применения – таких как уплотнители, наклейки, одноразовые крепёжные элементы и прочие.

Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объёме. Сейчас есть лимит – не более 2 % от цены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрыть расходы на подобные детали.

В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10 %.