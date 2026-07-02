Волонтёры инклюзивного центра «Подсолнух» завершили работу в «Михайловском»

12:52, 02 июля 2026, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершилась двухнедельная смена волонтёрского отряда московского детского инклюзивного центра образования «Подсолнух». Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, воспитанники центра – дети с ограниченными возможностями здоровья – приезжают в музей с 2008 года и выполняют посильные хозяйственные работы. Например, очищают дорожки от сорняков или убирают камни и упавшие ветки с прогулочных троп.

«Детям с особенностями развития непереоценимо важно осознавать, что они выполняют настоящую, полезную и важную для окружающих работу», – рассказывает руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина, курирующая этот отряд.

Татьяна Тимошина также сообщила, что в нынешнем году сотрудники музея вместе с педагогами центра организовали для детей цикл занятий «Творчество для всех»: читали сказки Пушкина, осваивали различные художественные техники, лепили и расписывали игрушки по мотивам дымковского промысла.

Завершилась смена творческим вечером, на котором воспитанники «Подсолнуха» пели песни, играли на гитаре и представили театрализованные постановки по мотивам пушкинских сказок.

В музее напомнили, что летний волонтёрский сезон продолжается. Вслед за молодёжью из Санкт-Петербурга, Пскова и Москвы в «Михайловское» этим летом приедут и другие добровольческие отряды из разных регионов России, в том числе ветераны движения пушкинских доброхотов из Перми и Набережных Челнов.