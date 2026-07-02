Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Где обитают фантастические твари: энциклопедию животного мира XVIII века можно увидеть на выставке в Пскове

В новой рубрике «Экспонат недели» Псковский музей-заповедник рассказал об артефакте выставке «Листая земли, страны и века». Речь о двухтомном издании «Всеобщее обозрение всех животных», вышедшее в Амстердаме в 1718 году. Его автор – нидерландский медик и натуралист Хенрик Рюйш.

Фото: Псковский музей-заповедник

В книгу вошёл весь накопленный естественно-научный материал того времени, дополненный древними сведениями о животных, насекомых и рыбах из текстов древних философов и писателей. Книга разбита на 6 частей и посвящена птицам, рыбам, китам, четвероногим, насекомым, змеям и даже драконам. Всего энциклопедия содержит около 270 гравюр с более чем 1300 изображениями: от привычных домашних кур до верблюдов, омаров, стрекоз, а также фантастических фениксов, гарпий, грифонов и василисков. Важно, что средневековые фантазии вроде драконов или василисков нарисованы так же тщательно и детально, как и реально существующие животные. Надписи к иллюстрациям выполнены на латинском языке. Титульный лист украшает аллегорическое изображение Мудрости и четырёх частей света – Европы, Азии, Африки и Америки.

У этого фолианта есть прямая связь с Россией. Нидерландская книжность и страсть к расширению познаний невероятно привлекали императора Петра Первого. Именно при нём наша страна переняла бесценный опыт этой европейской державы. Интерес царя-реформатора к чудесам природы привёл к покупке знаменитой коллекции великого анатома Фредерика Рюйша – смотрителя Ботанического сада в Амстердаме. И это не простое совпадение: Фредерик был отцом автора нашего сегодняшнего экспоната, Хенрика Рюйша. Так переплетаются судьбы великих учёных, династий коллекционеров и история российского просвещения.

«Эта книга – памятник эпохи, где строгая наука ещё шла рука об руку со средневековыми легендами. Причудливое смешение реальных зарисовок и фантазий прошлого делает этот том настоящим произведением искусства. Ждём вас во Дворе Постникова, чтобы вместе перелистать страницы веков», – пригласили экскурсантов в музее.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 июля 2026

«Элитные дома остались без своей котельной»: на улице Народной в Пскове идёт замена теплосетей
02 июля 2026

В Латвии хотят запретить ввоз книг, одежды и игрушек из России
02 июля 2026

Новый пластический хирург начал работать в Пскове
02 июля 2026

Где обитают фантастические твари: энциклопедию животного мира XVIII века можно увидеть на выставке в Пскове
02 июля 2026

Оборудование автоматизации для нового производства поступило на площадку «Титан-Полимера»
02 июля 2026

Волонтёры инклюзивного центра «Подсолнух» завершили работу в «Михайловском»
02 июля 2026

Более 600 иностранных работников прошли адаптационный курс в Псковской области
02 июля 2026

Выплата по ОСАГО должна вырасти на 10% с 11 июля

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...