Где обитают фантастические твари: энциклопедию животного мира XVIII века можно увидеть на выставке в Пскове

13:08, 02 июля 2026, ПАИ

В новой рубрике «Экспонат недели» Псковский музей-заповедник рассказал об артефакте выставке «Листая земли, страны и века». Речь о двухтомном издании «Всеобщее обозрение всех животных», вышедшее в Амстердаме в 1718 году. Его автор – нидерландский медик и натуралист Хенрик Рюйш.

В книгу вошёл весь накопленный естественно-научный материал того времени, дополненный древними сведениями о животных, насекомых и рыбах из текстов древних философов и писателей. Книга разбита на 6 частей и посвящена птицам, рыбам, китам, четвероногим, насекомым, змеям и даже драконам. Всего энциклопедия содержит около 270 гравюр с более чем 1300 изображениями: от привычных домашних кур до верблюдов, омаров, стрекоз, а также фантастических фениксов, гарпий, грифонов и василисков. Важно, что средневековые фантазии вроде драконов или василисков нарисованы так же тщательно и детально, как и реально существующие животные. Надписи к иллюстрациям выполнены на латинском языке. Титульный лист украшает аллегорическое изображение Мудрости и четырёх частей света – Европы, Азии, Африки и Америки.

У этого фолианта есть прямая связь с Россией. Нидерландская книжность и страсть к расширению познаний невероятно привлекали императора Петра Первого. Именно при нём наша страна переняла бесценный опыт этой европейской державы. Интерес царя-реформатора к чудесам природы привёл к покупке знаменитой коллекции великого анатома Фредерика Рюйша – смотрителя Ботанического сада в Амстердаме. И это не простое совпадение: Фредерик был отцом автора нашего сегодняшнего экспоната, Хенрика Рюйша. Так переплетаются судьбы великих учёных, династий коллекционеров и история российского просвещения.

«Эта книга – памятник эпохи, где строгая наука ещё шла рука об руку со средневековыми легендами. Причудливое смешение реальных зарисовок и фантазий прошлого делает этот том настоящим произведением искусства. Ждём вас во Дворе Постникова, чтобы вместе перелистать страницы веков», – пригласили экскурсантов в музее.