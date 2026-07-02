Более 600 иностранных работников прошли адаптационный курс в Псковской области

12:48, 02 июля 2026, ПАИ

В Псковской области продолжается реализация адаптационного курса для иностранных граждан, работающих на территории региона. Программа разработана с учётом региональной специфики и направлена на помощь мигрантам в адаптации к жизни и работе в России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным на конец июня, участниками курса стали 617 иностранных граждан, работающих у 34 работодателей в различных муниципалитетах области. Специалисты службы занятости совместно с подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Псковской области провели более 20 мероприятий, а также организовали 16 выездов на предприятия.

Во время встреч иностранным работникам раздают памятки и буклеты с информацией о правилах поведения в обществе, нормах российского законодательства и ответственности за их нарушение. Кроме того, проводится анкетирование, которое помогает выявить трудности, возникающие у мигрантов при адаптации в трудовых коллективах.

Адаптационный курс включает лекции по изучению русского языка, знакомству с правовыми, социальными, культурными и экономическими нормами российского общества. Его цель – помочь иностранным гражданам быстрее освоиться в новой среде и сформировать устойчивые связи с местным сообществом.

С материалами курса можно ознакомиться по ссылке.