Псковские приставы поделились историями о четвероногих помощниках

11:47, 02 июля 2026, ПАИ

В Международный день собак, 2 июля, судебные приставы Псковской области поделились наблюдениями о роли четвероногих в их повседневной работе. Сотрудники регионального УФССП рассказали, что постоянно сталкиваются с собаками при исполнении служебных обязанностей.

В ведомстве отметили, что во время визитов к гражданам приставы встречают и строгих охранников, которые бдительно следят за каждым шагом, и радостно виляющих хвостами питомцев. «Своим оптимизмом они сразу располагают к себе», – поделились приставы.

Бывает, что в отделы приходят любимцы сотрудников – они заглядывают на планёрку за порцией ласки и отвлекают от бумажной работы.

К посту сотрудники управления приложили фотографии приставов вместе с собаками. В УФССП подчеркнули, что собаки не только служат надёжными помощниками, но и умеют поднимать настроение, делая даже самый напряжённый день чуточку светлее.