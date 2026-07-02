Псковские приставы поделились историями о четвероногих помощниках
В Международный день собак, 2 июля, судебные приставы Псковской области поделились наблюдениями о роли четвероногих в их повседневной работе. Сотрудники регионального УФССП рассказали, что постоянно сталкиваются с собаками при исполнении служебных обязанностей.
В ведомстве отметили, что во время визитов к гражданам приставы встречают и строгих охранников, которые бдительно следят за каждым шагом, и радостно виляющих хвостами питомцев. «Своим оптимизмом они сразу располагают к себе», – поделились приставы.
Бывает, что в отделы приходят любимцы сотрудников – они заглядывают на планёрку за порцией ласки и отвлекают от бумажной работы.
К посту сотрудники управления приложили фотографии приставов вместе с собаками. В УФССП подчеркнули, что собаки не только служат надёжными помощниками, но и умеют поднимать настроение, делая даже самый напряжённый день чуточку светлее.
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