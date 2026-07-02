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Режиссёр Алексей Герман возглавит жюри кинофестиваля «Западные ворота»

Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Алексей Герман – младший возглавит жюри основного конкурса VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Изображение предоставили организаторы

Алексей Герман окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Соловьёва и Валерия Рубинчика), работал на киностудии «Ленфильм».

Среди наград режиссёра – премия «Ника» в номинации «Открытие года» (2003 год, за фильм «Последний поезд»), премия «Ника» за лучшую работу режиссёра (2005 год, за фильм «Гарпастум»; 2008 год, за фильм «Бумажный солдат»), «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля за лучшую работу режиссёра (2008 год, за фильм «Бумажный солдат»), премия Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Awards) в номинации «Достижения в области режиссуры» (2017 год, за фильм «Под электрическими облаками»), приз за лучшую режиссуру на кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине (2018 год, за фильм «Довлатов»), приз «За вклад в киноискусство» на кинофестивале «Окно в Европу» (2021 год), а также шесть премий «Золотой орёл» (в том числе в главной номинации «Лучший игровой фильм») за военную драму «Воздух», а также премия «Событие года» и награды международных кинофестивалей.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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