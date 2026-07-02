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Общество

Фестиваль «Всё начинается с семьи» пройдёт в Пскове 8 июля

Семейный фестиваль «Всё начинается с семьи» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Изображение предоставили организаторы мероприятия

Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности, а также ко Дню многодетной семьи, который в 2026 году впервые будет отмечаться в Псковской области. Как отмечают орнанизаторы, в программе – мероприятия, отвечающие интересам всех поколений: духовные ценности, правовой ликбез, погружение в историю семьи, традиции и творчество.

В 15:00 в зале каталогов пройдёт «Правовой чекап» в рамках Всероссийской недели правовой помощи, где гости смогут получить бесплатные консультации юриста по вопросам семейного права, выплат и прав детей.

В зале Президентской библиотеки в 16:15 состоится ликбез по вопросам семейного бизнеса, после чего (в 17:00) посетителей ждут лекция «Код памяти: введение в семейную историю и генеалогию» и мастер-класс «Корни, которые дают крылья: как генеалогия объединяет поколения» (в 17:40).

В актовом зале с 6 июля будет работать книжная выставка «Всё начинается с семьи», а в 17:00 здесь же запланирована православная встреча «Святость и ценность семьи».

Культурно-досуговая программа развернётся в зале «Аквариум» и смарт-зале. С 4 июля в библиотеке заработает выставка-фотозона «Лето в кругу семьи». Для юных гостей в 17:00 проведут интерактивную программу «На крыльях к великой мечте». Кроме того, желающие смогут посетить творческую мастерскую «Бабушкин квадрат» по вязанию крючком, а также культурно-исторический экскурс «Семейные традиции чаепития». Завершится вечер в 18:00 мастер-классом «Сам себе архивариус: как собрать семейный альбом».

Фестиваль пройдёт в рамках национального проекта «Семья». Организаторы надеются, что участие в нём станет новой семейной традицией и поводом для тёплых воспоминаний.

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