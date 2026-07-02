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Общество

Почти 270 млн рублей направлено на соцвыплаты в Псковской области

Министерство социальной защиты Псковской области направило в Центр социальных выплат 269,6 миллиона рублей на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Об этом ПАИ сообщили в министерстве.

Фото: ПАИ

Средства предназначены федеральным льготникам на ежемесячную компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, а также расходов на покупку твёрдого топлива.

Также финансирование направлено труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сельским специалистам, проживающим в сельской местности, многодетным семьям, опекаемым семьям, женщинам в связи с рождением первого ребёнка.

Кроме того, денежные средства направлены на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Сейчас осуществляется зачисление средств на счета граждан.

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