Почти 270 млн рублей направлено на соцвыплаты в Псковской области
Министерство социальной защиты Псковской области направило в Центр социальных выплат 269,6 миллиона рублей на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Об этом ПАИ сообщили в министерстве.
Средства предназначены федеральным льготникам на ежемесячную компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, а также расходов на покупку твёрдого топлива.
Также финансирование направлено труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сельским специалистам, проживающим в сельской местности, многодетным семьям, опекаемым семьям, женщинам в связи с рождением первого ребёнка.
Кроме того, денежные средства направлены на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Сейчас осуществляется зачисление средств на счета граждан.