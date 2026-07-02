Продажи кондиционеров в России выросли в два-три раза

16:02, 02 июля 2026, ПАИ

Россияне заметно увеличили покупки климатической техники в первой половине 2026 года. Продажи кондиционеров выросли в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие темпы участники рынка называют рекордными: в предыдущие годы прирост в этом сегменте составлял 10–25 %, пишет газета «Известия».

За неполное первое полугодие в России было продано 1,2–1,4 миллиона кондиционеров всех моделей. Наиболее заметно увеличился спрос на инверторные кондиционеры, которые потребители выбирают благодаря энергоэффективности и низкому уровню шума. Также активно росли продажи мульти-сплит-систем для новостроек и загородных домов. Максимальную динамику показали онлайн-каналы продаж, которые усилили позиции по сравнению с традиционной офлайн-розницей.

По словам экспертов, главным драйвером стала аномально жаркая весна и прогноз экстремально жаркого лета, что спровоцировало ажиотажный спрос. Дополнительное влияние оказали реализация отложенного спроса и массовая замена кондиционеров, установленных в предыдущие годы. Продажи также поддержали инфляционные ожидания и стремление покупателей зафиксировать цены до сезонного подорожания оборудования и монтажа.