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Общество

Продажи кондиционеров в России выросли в два-три раза

Россияне заметно увеличили покупки климатической техники в первой половине 2026 года. Продажи кондиционеров выросли в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие темпы участники рынка называют рекордными: в предыдущие годы прирост в этом сегменте составлял 10–25 %, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

За неполное первое полугодие в России было продано 1,2–1,4 миллиона кондиционеров всех моделей. Наиболее заметно увеличился спрос на инверторные кондиционеры, которые потребители выбирают благодаря энергоэффективности и низкому уровню шума. Также активно росли продажи мульти-сплит-систем для новостроек и загородных домов. Максимальную динамику показали онлайн-каналы продаж, которые усилили позиции по сравнению с традиционной офлайн-розницей.

По словам экспертов, главным драйвером стала аномально жаркая весна и прогноз экстремально жаркого лета, что спровоцировало ажиотажный спрос. Дополнительное влияние оказали реализация отложенного спроса и массовая замена кондиционеров, установленных в предыдущие годы. Продажи также поддержали инфляционные ожидания и стремление покупателей зафиксировать цены до сезонного подорожания оборудования и монтажа.

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