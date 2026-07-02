«Автодор» учтёт климатические изменения при проектировании новых дорог

15:18, 02 июля 2026, ПАИ

Компания «Автодор» будет учитывать климатические изменения при проектировании всех новых объектов строительства. Для существующей сети дорог будут проводиться локальные мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий негативного воздействия климата, пишет ТАСС.

В организации пояснили, что внедрение инновационных материалов и технологических решений производится на базе технико-экономического анализа, в рамках которого климатический аспект выступает одним из ключевых критериев отбора.

Принятие решений, нацеленных на уменьшение уязвимости перед погодными вызовами, призвано гарантировать безопасность и комфорт участников движения, а также долговечность дорожной инфраструктуры.