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Общество

«Автодор» учтёт климатические изменения при проектировании новых дорог

Компания «Автодор» будет учитывать климатические изменения при проектировании всех новых объектов строительства. Для существующей сети дорог будут проводиться локальные мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий негативного воздействия климата, пишет ТАСС.

Фото: Дарья Хваткова / ПАИ

В организации пояснили, что внедрение инновационных материалов и технологических решений производится на базе технико-экономического анализа, в рамках которого климатический аспект выступает одним из ключевых критериев отбора.

Принятие решений, нацеленных на уменьшение уязвимости перед погодными вызовами, призвано гарантировать безопасность и комфорт участников движения, а также долговечность дорожной инфраструктуры.

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«Автодор» учтёт климатические изменения при проектировании новых дорог

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