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Общество

Что стоит за рекордными продажами кондиционеров в России, объяснили эксперты

Аномальный спрос на кондиционеры в России эксперты связывают с ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями: устройства всё чаще приобретают в регионах, где ранее они практически не использовались. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Фото: ПАИ

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, продажи кондиционеров почти вдвое за год выросли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рост спроса также фиксируется в других регионах Северо-Запада России. При этом высокий спрос сохраняется и на юге страны – в частности, в Краснодарском крае, где летняя жара до 40 градусов стала обычным делом.

Кроме того, россияне стали вкладывать больше средств в обустройство дома, отметил эксперт. Часть потребителей, которые отказались от крупных расходов на отпуск или покупку автомобиля, перераспределяют средства в пользу создания комфорта и уюта в жилье, в том числе приобретая кондиционеры.

Способствуют этому и появившиеся в апреле-мае прогнозы погоды, обещавшие жаркое лето, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Климат действительно меняется, и охлаждать помещения теперь приходится там, где раньше этого не требовалось. Экономия на путешествиях и сокращение других крупных расходов привели к тому, что россияне всё больше заботятся о доме с учётом относительно небольшой нагрузки таких расходов на семейный бюджет, заключил эксперт.

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