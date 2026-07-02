Что стоит за рекордными продажами кондиционеров в России, объяснили эксперты

16:46, 02 июля 2026, ПАИ

Аномальный спрос на кондиционеры в России эксперты связывают с ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями: устройства всё чаще приобретают в регионах, где ранее они практически не использовались. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, продажи кондиционеров почти вдвое за год выросли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рост спроса также фиксируется в других регионах Северо-Запада России. При этом высокий спрос сохраняется и на юге страны – в частности, в Краснодарском крае, где летняя жара до 40 градусов стала обычным делом.

Кроме того, россияне стали вкладывать больше средств в обустройство дома, отметил эксперт. Часть потребителей, которые отказались от крупных расходов на отпуск или покупку автомобиля, перераспределяют средства в пользу создания комфорта и уюта в жилье, в том числе приобретая кондиционеры.

Способствуют этому и появившиеся в апреле-мае прогнозы погоды, обещавшие жаркое лето, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Климат действительно меняется, и охлаждать помещения теперь приходится там, где раньше этого не требовалось. Экономия на путешествиях и сокращение других крупных расходов привели к тому, что россияне всё больше заботятся о доме с учётом относительно небольшой нагрузки таких расходов на семейный бюджет, заключил эксперт.