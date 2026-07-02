Российский паспорт попал в топ-50 рейтинга свободы передвижения по миру

16:32, 02 июля 2026, ПАИ

Международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала очередной рейтинг паспортов мира, в котором страны ранжируются по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. Первое место в списке вновь занял Сингапур. Его гражданам доступны 193 из 227 стран и юрисдикций без визы, пишет «Коммерсантъ».

На втором месте расположились Япония и Южная Корея, к которым также присоединились Объединённые Арабские Эмираты. Граждане этих стран могут посещать без визы 188 направлений. В компании отмечают, что ОАЭ за последние годы показали наиболее заметный рост: в 2025 году страна занимала 10-е место, а в 2016 году — 38-е. Такой прогресс объясняется «устойчивыми дипломатическими взаимодействиями и смягчением визовых правил». При этом ОАЭ остаются единственной арабской страной в топ-10.

На третьем месте находится Швеция с 187 безвизовыми направлениями. Четвёртую строчку делит группа европейских стран — Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Испания, у которых по 186 направлений.

США занимают 10-е место с 180 безвизовыми направлениями. По сравнению с началом года страна сохранила позицию, а в сравнении с рейтингом 2025 года улучшила показатель: тогда США впервые выбыли из топ-10 и занимали 12-е место. В 2014 году США вместе с Великобританией были лидерами рейтинга. Сейчас Великобритания находится на шестом месте с 184 безвизовыми направлениями.

Россия заняла 47-е место, имея 114 безвизовых направлений. В начале года страна находилась на 46-й позиции с 113 направлениями. Таким образом, Россия опустилась на одну строчку из-за того, что у соседних стран по рейтингу за отчетные полгода увеличилось количество безвизовых вариантов. Сейчас российский паспорт находится между Венесуэлой (46-е место, 117 направлений) и Турцией (48-е место, 113 направлений).

Китай занимает 59-е место с 83 безвизовыми направлениями.

Последние позиции рейтинга, как и ранее, занимают Афганистан (103-е место, 23 направления), Сирия (102-е место, 26 направлений) и Ирак (101-е место, 29 направлений).