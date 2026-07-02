Первый канал снимает в Изборске новый выпуск шоу «Повара на колёсах»

16:08, 02 июля 2026, ПАИ

Съёмки кулинарного тревел-шоу Первого канала «Повара на колёсах» проходят в музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

На съемочный процесс создатели телепередачи отвели четыре дня – с 1 по 4 июля. Съемки проходят в музейном кафе «Блинная», в Изборской крепости и в экспозициях музея, на объектах музейного квартала и Словенских ключах, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово, где телевизионная группа посетит мастер-класс по сетоскому сыроварению. Кульминацией шоу станет эпизод с участием традиционного кулинарного фуд-трака на фоне архитектурного ансамбля Изборской крепости.

В съемках телешоу принимают участие сотрудники музея-заповедника «Изборск».

Напомним, что в ноябре 2022 года Первый канал уже снимал выпуск тревел-шоу в Псковской области. Участие в съемках приняли и простые псковичи, которые смогли продегустировать блюда известных шеф-поваров.

Шоу «Повара на колёсах» выходит на Первом канале каждое воскресенье. Главные герои – шеф-повара лучших ресторанов российской кулинарной индустрии. В поисках новых вкусов и культур они путешествуют по России, знакомятся с местными достопримечательностями и традициями, пробуют местную кухню, а затем разрабатывают авторское меню из локальных продуктов и устраивают кулинарный батл. Чьё блюдо лучше отражает дух региона, решает публика.