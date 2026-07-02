Всероссийская географическая школа пройдёт в ПсковГУ в ноябре

17:01, 02 июля 2026, ПАИ

С 11 по 14 ноября ПсковГУ станет местом встречи молодых географов со всей страны. Вуз организует всероссийскую молодёжную школу «Историческая и политическая география постсоветского пространства», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Это не просто лекции, а полноценный научный форум и возможность для молодых учёных, аспирантов и преподавателей заявить о своих исследованиях и получить обратную связь от ведущих экспертов в области исторической и политической географии. В программе – научная конференция по исторической и политической географии России и стран СНГ, проектный интенсив «Форпост «Вместе» – прокачка инициатив, лекции учёных, научно-образовательные квизы.

По итогам конференции выпустят сборник, а лучшие работы попадут в «Псковский регионологический журнал». Все публикации для участников бесплатны.