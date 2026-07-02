Россиян предложили лечить от депрессии с помощью разрядов тока

17:07, 02 июля 2026, ПАИ

Проект обновлённого стандарта лечения депрессии разработал Минздрав России. В перечень методов, помимо традиционной терапии, включены акупунктура токами крайне высокой частоты, электросудорожная терапия и электронейростимуляция мозга. Ожидается, что новый документ заменит действующий с 2022 года стандарт.

Как следует из проекта приказа, с которым ознакомился ТАСС, пациентам с депрессией предлагается проводить электропунктуру, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию (внутривенное облучение крови). Также предусмотрены тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга, гипоксивоздействие и воздействие излучением видимого диапазона.

Дополнительно пациентов с депрессией предлагается обследовать на гепатиты, ВИЧ и бледную трепонему.