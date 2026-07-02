Прорыв линии «Пантера» реконструируют в Псковской области 19 июля

17:19, 02 июля 2026, ПАИ

Прорыв линии «Пантера» в 1944 году реконструируют в Псковской области 19 июля на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе. Об этом сообщается в группе организаторов мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Заявки от клубов, желающих участвовать в реконструкции, принимаются до 11 июля. Необходимую информацию на эту тему можно найти в группе «Линия Сталина (Островский УР/линия Пантера)».

В программе – военно-историческая реконструкция эпизода боёв июля 1944 года по прорыву сильно укреплённой линии «Пантера» с участием военной техники и артиллерии, в мероприятии примут участие реконструкторы из разных городов России.

Также на фестивале будут работать фронтовые интерактивные площадки: музеи под открытым небом, которые дадут возможность каждому посетителю познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях фронта, и музейная экспозиция «Линия Сталина».